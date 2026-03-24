【モデルプレス＝2026/03/24】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が3月23日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しのショート丈トップス姿を公開した。【写真】28歳人気K-POPメン「ラインが綺麗すぎる」タイトなミニオフショルで美スタイル際立つ◆サクラ、ヘソ出しショートトップス姿公開サクラは黄色のオフショルダートップス姿を公開。体にフィットしたタイトなシルエットのショート丈のデザイン