【モデルプレス＝2026/03/24】お笑いタレントのイモトアヤコが3月23日、自身のInstagramを更新。息子との登山の様子を公開した。【写真】「イッテQ」40歳タレント「すっかり大きく」成長した息子が初登山に挑戦する様子◆イモトアヤコ、息子との初登山イモトは「はじめての山登り」とコメントし、息子や知人家族らと登山をしてきたことを報告。長い木の棒をつきながら1歩1歩段を上っている息子の後ろ姿や息子に声をかけている自身