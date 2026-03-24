2026年3月23日に行われた社民党の党首選は、立候補者3氏がいずれも当選に必要とされる過半数の票を獲得できず、決選投票を経て4月6日に開票することが決まった。上位2人に残ったのは、福島瑞穂党首と大椿裕子元参院議員で、ラサール石井副党首は3位と及ばなかった。大椿氏「2年前に立候補しないように説得され」党の発表では、党首選の有権者は5041人のうち、有効投票は4140票。福島氏が1876票でトップ、大椿氏は1297票、ラサール