イランとアメリカの停戦は実現するのか。ここにきて早ければ今週後半にもパキスタンのイスラマバードでアメリカとイランが会談実施の可能性もあるとの報道が出た。一方でイラン側は停戦協議について否定している。2026年3月24日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で、小谷哲男明海大教授は「（交渉相手は）革命防衛隊との関係が近い」と明言した。「イラン側も表で協議をしていることを言いたくない」羽鳥アナは