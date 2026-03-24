資料岡山市空撮 岡山市民を対象にした意識調査で、約8割が岡山市に住み続けたいと考えていることが分かりました。 調査は岡山市が2年に1回行っているもので、今回は2025年8月18日から9月12日の期間、満15歳以上の市民1万人を対象に行いました（有効回答数5845件）。 それによりますと、「今後岡山市に住み続けること」について、「住みつづけたい」と回答した人が76.8％、「住みつづけたくない」と回答した人が4.1％で