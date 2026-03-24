160.59エンベロープ1%上限（10日間） 160.37ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.0010日移動平均 158.74現値 158.71一目均衡表・転換線 157.9921日移動平均 157.41エンベロープ1%下限（10日間） 156.30一目均衡表・基準線 156.26100日移動平均 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.61ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 155.40一目均衡表・雲（下限） 152.2