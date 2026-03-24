ドル高優勢、ドル円、ユーロドル、今日のドル高圏＝東京為替 ドル円は１５８円７６銭を付けた。ユーロドルは１．１５７９を付けており、ともに今日のドル高圏推移。株式市場がしっかりとなるなど、リスク警戒が一部後退しているが、有事のドルがの意識が強い。 USDJPY 158.74EURUSD1.1579