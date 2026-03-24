東京・立川市の公園で20代の女性をカッターナイフのようなもので脅してスマートフォンを奪ったうえ、公衆トイレに連れ込もうとしたとして、23歳の会社員の男が警視庁に逮捕されました。強盗と不同意わいせつ未遂の疑いで逮捕されたのは、立川市の会社員・北口偉斗容疑者（23）です。北口容疑者は先月22日未明、立川市の公園で帰宅途中の20代の女性にカッターナイフのようなものを突きつけてスマートフォンを奪ったうえ、公園の多目