『AKB48 春コンサート 2026』が、4月3日から5日までの3日間、国立代々木競技場第一体育館で開催される。本公演初日となる3日には、『向井地美音卒業コンサート 〜私の夢は、AKB48〜』を実施するが、同公演にはノースリーブスとして高橋みなみ、小嶋陽菜、峯岸みなみの出演が決定。向井地と同じ事務所の先輩メンバーが特別なステージに華を添える。【写真】1曲目から1期生が涙…前田敦子、大島優子ら豪華OGが続々と登場卒業コン