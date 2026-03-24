中東情勢の緊迫化は原油価格の高騰だけではなく、日本の医療現場にも影を落としています。MRI検査の機器に不可欠な“ヘリウム”が今後、供給不足に陥る可能性もあるといいますが、一体なぜ？【写真を見る】中国・山東省にある国内最大規模の卸売市場巨大市場・中国にも波及する「イラン情勢」の長期化プラスチックの生産量で世界シェアの3割以上を占める中国。記者「ごみ箱やトレーなど、様々なプラスチック製品がところ狭しと並べ