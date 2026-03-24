モデルでタレントの藤田ニコル（28）が23日、自身のインスタグラムを更新。番組での自身の発言を一部否定した。「上田と女のDEEPのにでています」と24日深夜放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）への出演を告知。そのうえで「切り抜きの動画でていますが」としつつ「ごめんなさい友達はいます。。」と訂正した。この日の番組は「クォーターライフクライシス」をテーマに語っており、番組の公式Xで