元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が23日、Xを更新。自身の美肌をアピールした。村重は「信じられないくらい肌綺麗だしょ」と記述。透き通るように白く、ぴかぴかに輝いているようにも見える肌をドアップで撮った顔の近影を2枚、掲載した。この投稿に対し「使ってる化粧品教えて欲しい」「たまご肌じゃねーか」「村重さん、綺麗すぎます」「信じられないくらい美しい方ですね。とても素敵です」「まぶしい」「めっちゃぴ