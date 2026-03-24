日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２４日、株式会社電通と「サッカー日本代表放送権（２０２７〜２０３０）」契約を締結することで基本合意したと発表した。今回の契約締結により、２０２７年１月１日から２０３０年１２月３１日の４年間に開催される、ＪＦＡが権利を有する各日本代表戦の放送・配信を、株式会社電通がサポートするという。ＪＦＡはリリースを発表し「ＪＦＡはこれまでも、日本代表戦を通じて多くの皆様にサッカ