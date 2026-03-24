女優の安達祐実（44）が23日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。自身がプロデュースするコスメブランド「Upt」について語った。MEGUMIが「安達さんって結構、コスメやったり、アパレルやったりとか…」と切り出すと、「なんでこんなことなってるのかわかんない」と打ち明けた。そして経緯を聞かれると、「コスメに関しては自分ものすごく肌が荒れやすくて。自分で本当に合うものを作ってみたい