日向坂46の2代目キャプテンの高橋未来虹（みくに＝22）が24日、グループの公式ブログを更新。東洋大卒業を公表した。「皆さんこんにちは東京都出身22歳高橋未来虹です。私事ではありますが、先日大学を卒業いたしました！」と公表。同時にアップした袴姿の写真では、紺色の卒業証書ホルダーを手にしていた。そこには金文字で「東洋大学」と刻印されていた。「個人の意志で通わせていただいていたため、公にお話するのは控え