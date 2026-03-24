3月24日、日本バスケットボール協会は、「第31回 アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」に参加するU18男子日本代表のメンバーを発表した。 片峯聡太ヘッドコーチが率いる日本は、2月24日から全国の有力選手25名を招集して強化合宿を実施。今回は第2次強化合宿に参加していた白谷柱誠ジャック、本田蕗以、ベネディクト研一郎ら14名が、そのままアルベルト・シュヴァイツァート