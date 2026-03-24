3月24日（現地時間23日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第22週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。 17日から23日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからは2週連続でロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチ（通算18度目）、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホ&#