ぷらっとホームが一時ストップ高まで買われた。同社はきょう、ブロックチェーンプロトコル技術の社会実装を推進する子会社のＴｈｉｎｇｓＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎが本格的に事業展開を開始すると発表。これが株価を刺激しているようだ。 このほど事業内容やソリューションを掲載した専用ウェブサイトを公開。これにより、パートナー企業・事業会社との協業を加速し、サプライチェーン・