ｋｕｂｅｌｌが３日ぶりに反発している。２３日の取引終了後に、クラウド郵便サービス「ａｔｅｎａ」を運営するａｔｅｎａ（東京都千代田区）の全株式を４月３０日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 「ａｔｅｎａ」は、法人・個人事業主向けに、郵便物の受取代行、開封、スキャン・ＰＤＦ化、クラウド上での管理、転送、廃棄等を一括で提供するＢＰａａＳサービス。今回の子会社化に