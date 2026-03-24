２４日に実施された４０年債入札（第１８回、クーポン３．１％）は、発行価格が８９円５７銭、応募者利回り（最高落札利回り）が３．６００％となった。応札倍率は２．５４倍で、前回（１月２８日）の２．７６倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS