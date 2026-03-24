「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２４日午後１時現在で日本製鋼所が「買い予想数上昇」５位となっている。 日製鋼はきょうまで３日続落し、３営業日合計の下げ幅は１０００円を上回っている。ただ、目先下げ過ぎの印象もあり、７５日移動平均線を足場にリバウンド局面を期待した押し目買いも観測される。大型の鋳鍛鋼に強みを有し、防衛関連や原発関連の主力銘柄の一角として存在感を示す。２６