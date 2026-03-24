日本化学産業が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２６２億円から２７８億９０００万円（前期比９．６％増）へ、営業利益を２６億８０００万円から３３億４０００万円（同１６．８％増）へ上方修正したことが好感されている。 販売数量の拡大や非鉄金属相場の上昇などが売上高・営業利益を押し上げる見通し。なお、リチウムイオン電池正極材の製造受託事業の終了に伴い