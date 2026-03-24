長栄は３日ぶりに反発している。２３日の取引終了後に２６年３月期の期末一括配当予想を１００円から１２５円（普通配当１００円、特別配当２５円）へ上方修正した。なお、前期実績は１２５円（普通配当９０円。特別配当３５円）だった。 出所：MINKABU PRESS