ＺｅｎｍｕＴｅｃｈが３営業日ぶりに反発している。同社は２３日取引終了後、台湾のビッグオブジェクトと戦略的協業を目的とした覚書（ＭＯＵ）を締結したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 これはゼンムテックの秘密分散・秘密計算技術を基盤としたセキュアデータ保護・活用技術と、ビッグオブジェクトのリアルタイム・ビッグデータ分析技術を組み合わせ、プライバシーを保護した形で機密