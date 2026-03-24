コリンチャンス(ブラジル)のFWメンフィス・デパイが23日にX(@Memphis)を更新し、試合中にベンチでスマートフォンを操作したことは、母国オランダの医療スタッフと連絡を取るためだったと説明した。デパイは22日に行われたフラメンゴ戦で右脚を負傷して前半22分に交代。その後1-1で後半アディショナルタイムに突入すると、ベンチに座るデパイはスマートフォンを操作する様子が中継に映された。チームスタッフに声をかけられると