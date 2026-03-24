「脚が重だるい」「下半身だけ痩せにくい」そんなお悩みには、代謝を高めてくれるヨガの簡単ポーズ【椅子のポーズ】が効果的。太ももとお尻を同時に鍛えながら、インナーマッスルにもアプローチできるので、全身の引き締め効果を期待できます。また、やり方も難しくないので、“ながらエクササイズ”としておすすめです。🌼厚手のタオル１枚でOK！１日10回【太ももほっそりを叶える】簡単エクササイズ椅子のポーズ（１）両