【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIとエンポリオ アルマーニのコラボレーションによる、2026年春夏メンズコレクションテーマ「ORIGINS」を元にしたスペシャルビジュアルおよび動画コンテンツが公開となった。 ■INI「Sand Castle」は初の全編英語歌詞 本プロジェクトでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲を映像に用い、ビジュアル・音楽・装いが一体となった表現を通して、コレクションが描