キリンビールの公式Xが更新され、「キリンビール 晴れ風」の広告ビジュアルが渋谷の街中に登場したことが明らかになった。Snow Manの目黒蓮が大きく掲出された2種類のビジュアルに注目が集まっている。 【写真＆動画】目黒蓮「晴れ風」広告ビジュアル」／CMオフショット／「晴れ風 新しくなる篇」 ■目黒蓮、「晴れ風」ビジュアルが渋谷の街中に登場 投稿では、「この春、晴れ風が新しくなります。期間限定で晴れ風