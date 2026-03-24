SixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）3月22日の放送に成田凌と岡山天音が出演。番組公式XでSNS限定の「GOストの裏側」動画が公開された。 【動画】松村北斗と岡山天音は似ている!?SixTONESによる検証ムービー／『恋マジ』告知 ■松村に「天音さん」と呼びかけるメンバーに松村＆岡山は困惑！？ 「GOストの裏側」では“天音さんと北斗が似てる説”を検証。まず動画では成田が「直接やっとお会