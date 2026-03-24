◆「イラン戦争」は両者が"勝利宣言"をして停戦へ まず、多くの投資家を悩ませている今回の「イラン戦争」についてだが、結論から言えば、すでに戦争は8合目を迎えていて、終結へ向けたカウントダウンに入っているのではないだろうか。プロイセン（現ドイツ）の軍事理論家、クラウゼビッツの言葉を引くまでもなく、トランプ米大統領にとっては、イランへの攻撃は「政治の手段」に過ぎないからだ。 確かにこの戦争の背景