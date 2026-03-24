ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、本拠地ドジャースタジアムで行われているエンゼルス戦に「1番DH」で先発出場。3回の第2打席に二塁打を放ち、2打数1安打で途中交代した。ドジャースの地元メディアは大谷が二塁打直前に見せたプレーに注目し、熱い視線を送っている。 ■かつて共闘の左腕から左中間へ 古巣エンゼルスとのオープン戦に先発した大谷は、1死走者なしで第2打席に立つ