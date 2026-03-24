紫外線対策として日焼け止めを使うことは広く知られていますが、「こまめに塗り直す人」と「外出前に一度だけ塗る人」では習慣に差があります。どちらも紫外線対策ではあるものの、その使い方の違いによって肌への影響にも違いは出るのでしょうか？そこで今回は、日焼け止めの塗り方と肌印象の関係について解説します。日焼け止めは時間とともに落ちるとされている日焼け止めは汗や皮脂、衣服や手との接触によって、時間の経過とと