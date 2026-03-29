来週（2026年3月30日〜4月5日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３『自由があまりないです』｜総合運｜★★★☆☆諦めることやストップさせることがあります。気分的にもスッキリしないでしょうが、自分の良さを守る