彼氏から心から愛されているか確認したくても、わざわざ口頭で「本当に愛してる？」と聞くのは勇気がいるもの。そこで今回は、彼の無意識な行動から読み取れる「本命確定サイン」を紹介します。常に気遣いを見せてくれるあなたに対して本気で恋に落ちた男性は、常に気遣いを見せてくれるもの。デートの場所を決める時も「君が行きたいところでいいよ」と必ず希望を優先してくれますし、マメに連絡してくれたり、体調を気にかけてく