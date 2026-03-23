長く続く幸せな恋愛を望むなら「性格イケメン」の男性が一番。なぜなら、見た目の良さは時間とともに見慣れていくものですが、内面は日々の生活で輝き続けるものだからです。そこで今回は、言動に表れる“性格イケメンならでは”の特徴を紹介します。人間関係を大切にする性格イケメン男性の最も重要な特徴は人間関係を大切にしているということ。言ったことは必ず実行し、できないことは最初から約束しません。「ちょっと待って」