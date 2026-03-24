左膝の故障から復帰を目指すヤクルト・塩見泰隆外野手が、今年の実戦での初安打を放った。ファーム・リーグ東地区のロッテ戦（戸田）に「3番・右翼」で出場。1死一塁でロッテ先発・木村優人の内角直球を捉え、詰まりながらも左前に運んだ。3回2死一塁での第2打席は空振り三振だった。塩見は今月21日、ファーム・リーグの日本ハム戦で約1年ぶりに実戦復帰。そこから3試合目での初安打となった。