男性と交際を始めても、なかなか長続きしないという女性は少なくありません。そこで今回は、そんな恋愛が上手くいかない女性に共通する「特徴」について解説します。心の余裕がなくなってしまう恋愛が上手くいかない女性は、恋愛すると心の余裕がなくなっていくという傾向があります。親しくなっていく段階であっても、「本気で私のことを好きなのか？」「結婚まで見据えた交際なのか？」など男性に結論を急がせてしまうことも。そ