カブスのピート・クローアームストロング外野手（23）が球団と長期大型契約を結ぶ方向で最終調整が進んでいると23日（日本時間24日）、複数の米記者が報じた。米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は自身のX（旧ツイッター）で「ESPNの情報筋によると、シカゴ・カブスのセンター、ピート・クローアームストロングが長期契約延長の最終調整を行っている」と報じた。「USAトゥデイ紙」のボブ・ナイチンゲール記者も