不倫関係は、一度距離を置いても完全に終わる人と、何度も戻ってしまう人に分かれます。気持ちの問題のように見えて、その差を生むのは実は“行動と環境”。終われる人には終われる理由があり、終われない人には続いてしまう構造があるのです。終われる人は“接点”を断つ関係を完全に終わらせられる人は、まず連絡手段や会う機会を断ちます。連絡先の削除、SNSの整理、生活圏を重ねない工夫。気持ちが残っていても、再び関係が動