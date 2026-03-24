電子カルテに書き込む文書などを人工知能（ＡＩ）を使って要約するシステムの導入が、医療現場で広がっている。これまで医師らが時間をかけて患者に関する情報をまとめていた文書を即時に完成させる。患者へのより丁寧な説明や、転院先の医療機関へのスムーズな受診にもつながっているという。（長尾尚実、冨山優介）１０００か所以上の医療機関で導入兵庫医科大病院（兵庫県西宮市）は、専用のスマートフォンで録音した患者と