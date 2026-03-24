お笑いコンビ「かまいたち」が24日、都内でベネッセコーポレーションの通信教育講座「進研ゼミ」の小学講座・高校講座リニューアル記者発表会に出席した。2人とも4歳と7歳の子供を育てるパパ。濱家隆一（42）は「自分がなかなか学生時代に勉強をやってこなかったぶん、子供には“ちゃんと勉強しいや”って言うようになりましたね。やっぱり親になると言いますね」と目を細めた。勉強熱心なタイプだったという山内健司（45）は