春になると気になるピンクメイク。ただ、「甘くなりすぎる」「浮いて見える」と感じて、つい避けてしまう大人世代は少なくないでしょう。そんな中、キャンメイクから登場した2026春の新作は、ただ可愛いだけではなく“肌になじんで明るく見せる”ことを意識したカラー設計が特徴。血色感と透明感を自然に引き出し、大人の顔立ちにもフィットするアイテムが揃っています。それでは、注目の３アイテムをチェックしていきましょう。透