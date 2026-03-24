お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が24日、自身のXを更新。タクシー乗車時の出来事をつづった。「タクシー乗ってて気持ちいいし窓開けてて、信号で止まった時に真横に大きい車が止まった。運転手が窓開けてタバコ吸うてた、外に灰をポンと捨てたらカケラが俺にかかった、パッと見たら軽くメンチ切っとった」と書き出し、状況を説明。「えっ！そっちが？そっちがメンチ？俺やんな？メンチは俺の番やんな？」と投げかけた上で