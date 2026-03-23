同じように年齢を重ねているのに、今っぽくおしゃれに見える人もいれば、どこか昔のままで止まっているように見える人も。この違いはセンスの問題ではありません。実は“更新の仕方”に差があります。定番をアップデートしている長く着ている服や安心できるコーデは、ついそのまま続けてしまいがち。しかし、シルエットや丈感は時代とともに少しずつ変わっていきます。おしゃれな人は、定番ほど見直しています。ほんの少し形を変え