春っぽいコーデをしているつもりなのに「どこか重たい」と違和感を覚えることはありませんか？その原因は“素材”にあるかもしれません。2026年春のファッショントレンドは、軽やかさを感じる素材選びが鍵。実は同じデザインでも、生地が変わるだけで印象は大きく変わります。そこで今回は、大人世代が取り入れやすい“軽い素材”の選び方と、今っぽく見えるコーデのポイントを紹介します。軽やかさを演出する「シアー素材」まず押