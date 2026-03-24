ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）に本拠地ロサンゼルスでのエンゼルスとのオープン戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に弾丸二塁打を放ち、２打数１安打だった。目前に迫ったシーズン開幕戦へ向け、仕上がりは良好そのものだ。相手先発はエンゼルス時代に先発ローテーションを組んだ左腕デトマーズ。初回先頭はカウント２―２からの５球目、外角低めのスライダーを引っ掛けて二ゴロに倒れた。