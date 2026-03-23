体重は変わっていないのに、ウエストまわりだけがぼんやりして見える…。そんな悩みの原因は、脂肪だけでなく“腹斜筋が使えていないこと”かもしれません。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【オブリークカールアップ・ピラティス】。体をねじる動きで脇腹にアプローチし、くびれ印象を引き出すシンプルなエクササイズです。【STEP１】姿勢を整える仰向けになり、ひざを立てて両脚を持ち上げます。すねは床と