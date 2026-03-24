ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）のオープン戦・エンゼルス戦（ドジャー・スタジアム）に先発登板するも、計２イニングを無安打８四死球５失点の大乱調。一週間後のシーズン公式戦初登板へ向け、不安が残る投球内容となった。ウイニングショットに精彩を欠き、立ち上がりの初回から死球→野選→四球→押し出し四球→押し出し四球。一つのアウトも奪えずに、敵軍に２点を献上すると、ここでいった