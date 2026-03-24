世界中で社会現象を巻き起こしたオリジナルドラマシリーズ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』シリーズの放送開始20周年を記念した特別番組『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』が、3月24日の16時00分から、ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で独占配信されることが決定。併せて、同シリーズを彩る名曲のミュージックビデオ5本も見放題独占配信される。【動画】マイリー・サイラス