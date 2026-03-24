フランスの“最悪の王妃”イザボー・ド・バヴィエールの姿を描いたミュージカル『イザボー』のメインキャストが解禁。イザボー役を女優の望海風斗が演じることが発表された。【写真】【写真】柔らかいほほ笑みが美しすぎる！望海風斗、インタビュー撮りおろしショット本作は、日本発のオリジナルミュージカルを世界へ発信するMOJOプロジェクトの第1弾。2024年に上演された本作は、観客の熱狂と絶賛の声に包まれ、大きな反響